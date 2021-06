Will Smith si sta rimettendo in forma dopo la foto in mutande

Vi ricordate lo scatto che mostrava la star nata con il Principe di Bel-Air in mutande con la panzetta? Ora tutto ha una spiegazione. Will Smith non voleva solo farsi una risata con i suoi 53 milioni di follower, ma stava in realtà facendo un piccolo spoiler per presentare il nuovo lavoro prodotto insieme a YouTube: il docureality “The Best Shape of my Life” che racconta gli allenamenti fatti per perdere peso e ritrovare la forma migliore per lui. Ora è arrivato il secondo teaser: un mini video che mostra l’attore (sempre rigorosamente in mutande) già con la pancia in fase calante, ma con ancora tanta voglia di sudare mentre fa vedere qualche esercizio accompagnato da una musica dai BPM elevatissimi. La serie sarà composta da 6 episodi e dovrebbe essere lanciata nel 2022. Durante le puntata sono previsti diversi ospiti tra atleti, youtuber ed esperti di fitness. Will Smith dovrà dimostrare di saper acquisire maggiore agilità e potenza muscolare. Un attore come lui è già allenato a gestire il suo corpo a seconda dei ruoli che deve interpretare, ma questa volta dovrà essere se stesso, la sfida più difficile.

