Via le mascherine da agosto? Lo dice Andrea Costa

Si accende la speranza di un’estate italiana senza mascherina. A dirlo è il sottosegretario al ministero della Salute, Andrea Costa: “Sono convinto che il mese di agosto potrebbe essere quello perfetto per eliminare la mascherina all'aperto" ha dichiarato alla trasmissione ‘Restart 264' su Cusano Italia Tv, e ha poi aggiunto: “Ne sono convinto perché dobbiamo dare prospettive ai cittadini, può servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale". Insomma intanto immaginiamocelo e godiamoci il sogno, poi se accadrà è tutto da vedere in base alla campagna vaccinale e chiaramente all’andamento contagi. Gli esperti non sono tutti d’accordo infatti sul fissare una data per lo smascheramento estivo. Costa ha spiegato: “Con questo ritmo supereremo tra giugno e luglio i 70 milioni, molti dei quali con monodose. Per questo giugno sarà un mese di svolta. Mantenendo questo trend anche a luglio si arriverà a poter togliere le mascherine all’aperto”. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma ha specificato: “Le mascherine possono essere tolte anche oggi, però in un contesto sicuro, per esempio in cui si è tutti vaccinati".

Intanto l’Italia si sta tingendo sempre più di bianco e dopo Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, già in bianco dal 31 maggio, dal 7 giugno si aggiungeranno altre virtuose regioni che potranno dire addio in anticipo al coprifuoco. Per le mascherine, invece, attendiamo di vedere se le profezie si avverano. L'unica certezza è che all'interno ce le terremo ancora per un bel po'.