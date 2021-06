Kate Winslet si ribella ai fotoritocchi: lasciatemi le rughe

Kate Winslet si è ribellata al regista Craig Zobel della nuova serie Tv HBO "Mare of Easttown" (Omicidio a Easttown) che voleva ritoccare i poster promozionali con l’attrice per rimuoverle le rughe considerate in eccesso: "Non osate” avrebbe detto la Winslet. L’attrice ha poi voluto tenere a tutti costi una scena di sesso che il registra avrebbe preferito eliminare a causa della pancetta mostrata dalla protagonista. “Ragazzi, so quante rughe ho accanto all'occhio, per favore rimettetele tutte a posto", ha raccontato la Winslet in un'intervista al New York Times. L'attrice ha rivendicato i suoi piccoli difetti e anzi è proprio per questo, secondo lei, che il pubblico ama il suo personaggio, perché è "una donna perfettamente funzionante e imperfetta con un corpo e un viso che sono sinonimo della sua età, della sua vita e del luogo da cui proviene".

L’attrice è da sempre in prima linea per il sostegno alla body positivity, nel 2015 aveva pubblicato una sua foto senza trucco sui social con scritto: "So di essere paffutella, di avere i piedi grandi e che i miei capelli non sempre stanno come dovrebbero. So di avere le rughe, ma voglio che oggi guardiate oltre esse. Fate sapere a chi critica il vostro aspetto che ve ne fregate dei commenti negativi e che avete scelto di non essere vittime di bulli che giudicano gli altri solo dalle apparenze". La serie Mare of Easttown è in arrivo in Italia, dopo il successo raccolto negli Stati Uniti, Winslet interpreta la detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull'omicidio di una giovane ragazza madre, mentre lei stessa è in preda ad una serie di problemi personali e diatribe interiori che hanno a che fare con il suo recente passato.