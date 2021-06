In India una sposa muore durante la cerimonia e la sorella la sostituisce

Non sapevamo della possibilità di poter sostituire la moglie defunta con la sorella. Invece è accaduto in India: la sposa collassa durante il lungo rito matrimoniale? Non c’è problema, he come nulla fosse successo la futura consorte viene rimpiazzata dalla sorellina. Questo è quanto è successo la scorsa settimana nello stato dell’Uttar Pradesh, stando a quanto riportato dal quotidiano Times of India. Il 27 maggio una giovane sposa di nome Surbhi è collassata subito dopo il rito dello scambio delle ghirlande, il primo di una lunga serie di cerimonie. A quel punto, una volta dichiarato il decesso il marito voleva ad ogni costo riscuotere una consorte, essendosi recato fin lì con tutta la famiglia. Ha domandato così di poter sposare la sorella minore Nisha, i genitori ancora scossi hanno accettato in nome di un’antica tradizione indiana che autorizza il matrimonio con la sorella in case di morte della promessa sposa o sposa. Una giornata emozionalmente instabile per tutti come si può immaginare: “È stata una situazione davvero bizzarra in quanto il matrimonio di mia sorella veniva celebrato mentre nella stanza accanto giaceva il suo corpo senza vita”, ha dichiarato il fratello Saurabh. E finito il matrimonio invece del viaggio di nozze, si è celebrato il funerale.