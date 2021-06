Ubriaco abbandona la moglie in autostrada dopo la lite

La notte tra il 2 e il 3 giugno scorreva tranquilla al centralino del 113, quando a un certo punto arriva la surreale chiamata di una donna: “Agente, mio marito mi ha abbandonata in autostrada, qualcuno può recuperarmi?”, avrebbe chiesto disperata la voce all’operatore. La donna era in viaggio da La Spezia per raggiungere Salerno, in vista dell'estate: in auto c’erano moglie marito e il figlio di sei anni, almeno inizialmente. Pare che i due coniugi abbiano iniziato a litigare e poco dopo l’uomo alla vista dell’autogrill abbia accostato nella corsia di emergenza costringendo la donna a scendere per poi ripartire per il viaggio. La donna ha chiamato immediatamente il 113 denunciando l’abbandono e il fatto che il marito guidava in stato di ebbrezza motivo per cui era irascibile e pericoloso, anche per l'incolumità del figlio rimasto a bordo e probabilmente interdetto e confuso. Gli agenti hanno recuperato la donna all’autogrill e l’hanno messa su un taxi che la portasse fuori dall’autostrada per poi raggiungere casa sua. Una volta informata sulle caratteristiche dell’auto e sul percorso che l’uomo avrebbe fatto, la polizia è stata in grado di fermare l’uomo all’altezza del casello di Aulla; a quel punto è stato identificato e denunciato, per iniziare al meglio le ferie estive.