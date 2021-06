Bezos a luglio volerà nello spazio sul primo volo turistico di Blue Origin

Tra i ricchi della Terra lo Spazio è un vezzo che attira parecchio. Così Jeff Bezos, fondatore e Ceo di Amazon ha annunciato che farà parte dell’equipaggio di Blue Origin, la compagnia spaziale di cui è proprietario. Bezos lo ha annunciato via Instagram, senza nascondere il grande entusiasmo: "E' da quando avevo cinque anni che sognavo di viaggiare nello spazio. Il 20 luglio lo farò con mio fratello".

Nell’equipaggio ci sarà, infatti, anche il fratello Mark e un terzo passeggero tra chi si aggiudicherà il biglietto restante che verrà attraverso un’asta milionaria che si concluderà il 12 giugno. Al momento l’offerta più alta ricevuta è di 2 milioni e 800 mila dollari. La navetta spaziale sarà la New Shephard e il viaggio durerà appena 11 minuti, il tempo necessario per portarli a 100 chilometri dalla superficie terrestre. Il lancio avverrà il 20 luglio dal Launch Site One, in Texas, 15 giorni dopo che Bezos avrà lasciato la carica di amministratore delegato di Amazon, come annunciato a febbraio. Se tutto andrà bene Bezos si sarà portato in vantaggio nel testa a testa con Elon Musk per la conquista dello spazio. L’obiettivo di Blue Origin è inaugurare una nuova tendenza, quella dei viaggi spaziali privati (per pochi eletti). Nel 2009 la società ha ricevuto dalla NASA 3,7 milioni di dollari in seguito a un accordo sullo spazio all'interno del programma commerciale (CCDev) per lo sviluppo di tecnologie per favorire le future operazioni di volo spaziale umano. In una seconda fase ha poi ottenuto 22 milioni di dollari, segno che sta lavorando a qualcosa di molto concreto. Lo spazio è sempre più vicino