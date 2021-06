Texas: mamma si traveste da figlia tredicenne e si intrufola a scuola

Casey Garcia, 30 anni si è intrufolata nella scuola della figlia di 13 anni, fingendo di essere lei: felpa gialla con cappuccio, mascherina, zaino in spalle e si va a comandare la Garcia-Enriquez Middle School di El Paso in Texas. Nonostante la netta differenza di età, nessuno si è accorto di niente per molte ore, tanto che la donna ha seguito alcune lezioni come se nulla fosse, fino a che non è stata in effetti scoperta da un insegnante che ha riconosciuto la madre al posto della figlia Julie. "Gli insegnanti erano più preoccupati per il fatto che utilizzassi il mio telefono piuttosto che per il fatto che fossi una donna adulta travestita da studentessa di scuola media", si è lamentata la donna. Ma perché avrebbe fatto una cosa del genere? Nostalgia del passato? No, la donna ha sostenuto di aver compiuto il gesto per dimostrare i bassi standard di sicurezza della scuola: "Abbiamo bisogno di maggiore sicurezza nelle nostre scuole - ha commentato - ho cercato di dimostrare proprio questo, non avrei mai rivelato il nome dell'istituto". Intanto ciò che ha fatto è illegale e le è costato caro; la donna è infatti stata arrestata e poi rilasciata con una cauzione di circa 7.900 dollari, sarà stata contenta che la sicurezza questa volta ha funzionato? Gli adolescenti o presunti tali si cacciano sempre nei guai!