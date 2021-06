Tutti vorrebbero arrivare a 75 anni come Sylvester Stallone: eccolo mentre solleva 40 chili

Allenarsi può diventare una droga, così è stato per Sylvester Stallone che ha iniziato a farsi i muscoli più di 40 anni fa per interpretare Rocky e Rambo, ma da allora non ha più smesso. Anche oggi a quasi 75 anni continua a stupire per la sua forma fisica: in un video pubblicato recentemente su Instagram lo vediamo con l’espressione affaticata mentre riesce a sollevare due dischi da 40 chili totali con le sole mani. La didascalia recita: "Buona mattinata "pesante"! Pugni duri fino alla campanella finale…”. In effetti l'allenamento che sta facendo è davvero pesante. L'attore fatica ad alzarsi in piedi reggendo i pesanti dischi e riesce giusto il tempo di un'inquadratura buona, prima di stramazzare al suolo insieme ai suoi pesi. Non sarebbe il caso di diminuire il carico?

Che l’attività fisica fosse la sua passione non era certo un segreto. Anni fa dichiarava: “Volevo muscoli ben sviluppati e così ho iniziato un programma di sollevamento pesi basato su due sessioni al giorno. Poi la cosa mi ha preso il cervello e ho aumentato gli esercizi", Stallone ha sempre fatto vanto dei suoi muscoli chiaramente in evidenza e in effetti arrivarci alla sua età con quella grinta e quell'addominale.