Shannen Doherty: “Ho vissuto e sofferto, il mio volto riflette la mia esistenza”

Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe ha pubblicato una foto su Instagram in cui rivendica i segni dell’età e delle sue sofferenze sul suo volto. “Ho vissuto e sofferto, il mio volto riflette la mia esistenza”. Così inizia la didascalia e l’attrice si riferisce alla sua battaglia vinta contro il cancro al seno. La bellezza naturale è importante e va rivalutata, suggerisce l’attrice: “Stop all’idea di noi stesse che cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me”. Molte donne, tra cui diverse attrici, si stanno schierando per la body positivity e la rivendicazione della naturalezza dell’aspetto di ognuno di noi. “Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa”, ha scritto Shannen Doherty. “Guardando film stasera ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi, donne senza filler, senza botox, senza lifting. Donne che hanno accettato il loro viso e l’esperienza che mostra. Basta con la percezione di noi stesse che le riviste e Hollywood cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”.

Se ci pensate se dovessimo confrontarci con la bellezza di divi e dive delle copertine come se fossero lo standard, probabilmente saremo tutti depressi; invece anche grazie ai social possiamo vedere le stesse persone che si rivelano per quello che sono: persone normali, anche i vip hanno addosso i segni delle loro storie, e del passare degli anni. Consoliamoci