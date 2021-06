La nuova mascotte azzurra è una creazione del genio Rambaldi

La mascotte che accompagnerà gli azzurri a partire dagli europei e nel futuro ha li simpatico muso di un cucciolo di cane: un maremmano abruzzese nato dal genio di Rambaldi, scomparso nel 2012 che in vita vinse 3 Oscar grazie ai suoi effetti speciali per E.T., Alien e King Kong. Come è nata allora la mascotte? Lo ha raccontato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, presentando la creatura: "Rambaldi nel 2007 mi consegnò un book che conteneva questi bozzetti che io ho donato alla Figc. La sua fama all'estero era straordinaria, ma lamentava di essere stato poco considerato in Italia. Sono orgoglioso di aver dato vita ad un'altra sua creazione: oggi regaliamo simbolicamente a Carlo Rambaldi il quarto Oscar e agli italiani tanta dolcezza". A spiegare il significato del simpatico cagnolino fu lo stesso Rambaldi, nella descrizione dei suoi bozzetti: “Perché è un cane dotato di grande coraggio, di capacità di decisione, tipicamente italiano e la sua storia è intimamente legata alla storia millenaria della nostra terra e delle sue genti, adatto a rappresentare lo sport più bello del mondo, le passioni che suscita e l'italianità". Inoltre il maremmano ha "la capacità di iniziativa, la competitività, la fedeltà, il senso del gruppo". Speriamo che tutti questi complimenti si riflettano sui nostri atleti. Nel frattempo il lavoro di creazione di Rambaldi dagli schizzi al modello 3D sarà esposto dal 9 giugno, e per tutto il periodo degli Europei presso 'Casa Azzurri' dove la FIGC ha creato un'area espositiva dedicata alla Fondazione Carlo Rambaldi ed alla Rambaldi Promotions.