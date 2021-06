Il 10 giugno un'eclissi anulare del Sole visibile soprattutto dalla zona dell'Artico

Domani ci sarà un’eclissi anulare del Sole che darà spettacolo soprattutto nella zona dell’Artico. La luna coprirà parte del sole trasformandolo in un anello, ma tutto ciò potrà essere visibile solo da alcune zone del Canada, in Groenlandia e in Russia. E in Italia? da noi se ne vedrà solo un accenno, il 5% del fenomeno, come spiega l’astrofisico Gianluca Masi: "L'eclissi di giovedì 10 giugno dall'Italia sarà visibile solo come parziale, di entità davvero modesta. Un oscuramento del Sole intorno allo 0.5% per Siena e valori di poco migliori man mano che ci si sposta più a Nord, fino al 5% in Valle d'Aosta. Da Perugia in giù, invece, l'il fenomeno sarà invisibile". In Italia dovremmo aspettare fino al 2027 per assistere all’eclissi totale di Sole, ma già il prossimo anno, il 25 ottobre, in Italia si potrà osservare una nuova eclissi di Sole parziale, "ma di gran lunga migliore di questa, con una copertura del Sole tra il 10 e il 20%”, assicura Masi. L’eclissi di sole si verifica quando la luna si interpone tra il Sole e la Terra, oscurando il disco solare parzialmente o totalmente. Il 10 giugno la Luna si troverà alla massima distanza dalla Terra, occupando poco spazio nel cielo e quindi non riuscendo a coprire una porzione consistente di sole per creare e rendere ben visibile il suggestivo anello infuocato. Per i più curiosi, l’eclissi sarà trasmessa online sul sito Virtual Telescope.