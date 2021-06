Balenciaga e Crocs creano le scarpe dell'anno: pronti ad averle?

Lunedì Balenciaga e Crocs avevano già collaborato anni fa, nel 2017 creando delle Crocs con le zeppe coloratissime e ultra fashion che andarono a ruba, ma siccome non c’è limite al peggio, questa volta i due marchi si sono davvero superati: arrivano le Crocs con i tacchi a spillo. Non si tratta di uno scherzo, anche se in fondo c’è chi ancora lo spera. Per chi invece apprezza la stravaganza mista alla scomodità, potrà comprare la ciabatta in plastica con il tacco a spillo; non si sa molto di più se non quello che si intuisce dalle prime foto. I colori disponibili saranno verde, grigio scuro e nero. Sobri rispetto alle normali varietà delle ciabatte Crocs, d’altronde son pur sempre oggetti di alta moda. E la calzatura farà parte della collezione primavera 2022, avete quindi il tempo di prepararvi spiritualmente. Il prezzo non è ancora stato rivelato.

Ovviamente il web non si è fatto pregare per battezzare le immagini delle nuove stravaganti creazioni con scetticismo e qualche ironico insulto. “Dio ci ha abbandonati”, annuncia Sch_Mittens su Twitter. Ma riprendendo le parole del direttore artistico di Balenciaga, Demma Gvasalia, in una sua dichiarazione passata abbiamo la conferma che la collaborazione tra Balenciaga e Crocs “non è impossibile” e che “i gusti per quanto riguarda la moda sono molto soggettivi”.