Ecco quanto costa il caffè di Chiara Ferragni nel temporary bar in centro a Milano

L’imprenditrice non si è fermata un attimo, nonostante la nascita della seconda figlia Vittoria, continua a darsi da fare anche sul lavoro. Ora si è lanciata in una collaborazione con Nespresso e ha aperto un temporary bar a Milano, in Piazza del Carmine 1, appena alle spalle del Duomo. L’attività è nata per promuovere la nuova linea Limited edition Nespresso x Chiara Ferragni; alla base della partnership ci sono due capisaldi: empowerment femminile e sostenibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Il bar sarà aperto dalle 10.30 alle 24, non per i mattinieri quindi. I prezzi? Vi stupiranno, il caffè classico costa solo 1,50 euro, perfettamente in linea con la city milanese. Se invece avete voglia di coccole e volete gustare “Il caffè di Chiara” dovete spendere 6 euro, ma si tratta di un caffè freddo con “note di cocco e un tocco di rosa”. Non solo caffè, ma potete anche gustare un avocado toast a 9 euro (super di moda) o una “Blonde Salad” a 15 euro, che prende il nome dal blog che ha lanciato la Ferry nella sua carriera da imprenditrice. E poi ancora potete mangiarvi una pizza margherita a 8 euro oppure uno spritz, allo stesso prezzo. Cosa prendete?