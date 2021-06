Joaquin Phoenix: mio figlio sarà libero di mangiare ciò che vuole

L’attore Joaquin Phoenix, celebre per la sua interpretazione da Oscar in Joker, è notoriamente vegano fin dall’infanzia e si è sempre schierato al fianco di diverse organizzazioni e associazioni umanitarie. L’attore fa parte della PETA e della In Defense of Animals, delle quali ha sostenuto le campagne di sensibilizzazione in materia di diritti degli animali e per promuovere l’alimentazione veg: una vera e propria bandiera vegana. In un’intervista al Sunday Times, però, ha confessato che suo figlio River sarà libero di fare le sue scelte: “Non gli dirò che va bene leggere libri su tutti i meravigliosi animaletti della fattoria, e loro dicono ‘oink oink oink’ e ‘moo moo moo’ e non gli dico che un hamburger è questo. Quindi non ho intenzione di perpetuare la bugia, ma non lo costringerò nemmeno a essere vegano. Lo sosterrò. Questo è il mio piano". Certamente non lo porterà a mangiare nei fast food e proverà a spiegargli la filosofia che sta dietro la filosofia vegana. Phoenix sarebbe sicuramente felice se il figlio si dichiarasse vegetariano o meglio ancora vegano, ma è una scelta che deve prendere in autonomia perché abbia un senso e non sia vissuta come una costrizione. La questione del rispetto per gli animali è così importante che fu oggetto del suo discorso sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles quando venne chiamato a ritirare il suo premio Oscar e decise di parlare per chi non ha voce.