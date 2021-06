Airbnb cerca 12 nomadi digitali che vogliano viaggiare gratis per un anno

Il lavoro agile è diventato realtà da un giorno all’altro a causa del Covid; ma c’è anche chi non ha nessuna intenzione di tornare indietro alla triste vita da ufficio in città. I nomadi digitali sono sempre di più e proprio per cavalcare l’onda Airbnb sta selezionando 12 persone che vogliano partecipare al loro programma «Vivi ovunque, con Airbnb». Si tratta di un’opportunità che la piattaforma offre a 12 fortunati più massimo 3 persone accompagnatrici per ognuna di esse; i prescelti potranno soggiornare gratis in appartamenti selezionati a proprio gusto sulla piattaforma, girando così il mondo, in cambio dovranno raccontare la loro esperienza, convincendo quanta più gente possibile a fare come loro!

Il programma inizia a luglio 2021 e termina 12 mesi dopo, i mesi di viaggio effettivo saranno però 10 con partenza a settembre 2021.

Sono già molte le persone che hanno scelto di vivere in maniera nomade, lavorando da remoto; la giornalista Imani Bashir è una di loro e racconta così la sua filosofia: "Che io sia in viaggio per conto mio o con la mia famiglia, gli alloggi Airbnb sono diventati la mia casa lontano da casa. Vivere ovunque io voglia nel mondo mi dà l'opportunità di sentirmi per davvero parte del luogo in cui soggiorno piuttosto che semplicemente di passaggio.". Siamo certi che Airbnb non farà fatica a trovare 12 volontari viaggiatori. Fatevi avanti, le candidature scadono il 30 giugno.