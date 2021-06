Novak Đoković vince il Roland Garros e regala la racchetta a un piccolo tifoso

Il campione serbo Novak Djokovic ha trionfato a Parigi battendo Tsitsipas e conquistando il suo secondo Roland Garros, a termine del match ha regalato la sua racchetta vincente a un giovanissimo tifoso: “Mi ha dato la tattica giusta”, ha dichiarato il campione. La partita è stata molto sofferta con Tsitsipas che ha conquistato i primi due set, poi Djokovic ha reagito con carattere e grazie anche al sostegno del ragazzo sugli spalti. “In pratica è stato nel mio orecchio per l’intera partita, specialmente quando avevo due set da recuperare. Mi stava incoraggiando. In realtà mi stava anche dando delle indicazioni tattiche”. Le frasi di sostegno e indicazione erano tipo "Tieni il servizio, prendi una prima palla facile, poi detta il gioco, vai al suo rovescio. Mi stava letteralmente allenando. È stata una cosa molto molto bella. E dargli la mia racchetta alla fine della partita è stato un segno di gratitudine verso di lui che mi ha sempre sostenuto”. Sentire il calore del pubblico a volte è determinante; questa volta il pubblico era decisamente a favore del greco Tsitsipas, ma la voce di quel giovane tifoso lo ha aiutato a concentrarsi sul match e lo ha incoraggiato. Quando Djokovic, detto Nole, gli ha consegnato la racchetta il ragazzino ha preso a saltare come un matto, incredulo.

il campione è stato molto generoso e oltre alla racchetta ha regalato anche il suo cappellino rosso a un bambino nelle prime file. Giornata indimenticabile per lui e i suoi piccoli tifosi.