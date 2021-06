L’ex PM Angioni su Denise Pipitone: è viva, sposata e ha una figlia

Dichiarazioni forti e tutte da verificare quelle fatte dall’ex pm Maria Angioni che indagò sul caso della scomparsa di Denise Pipitone all’epoca dei fatti, 17 anni fa. La donna intervenuta al programma Storie Italiane ha detto di aver indagato informalmente per “Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia. Ho mandato tutto alla Procura e all’avvocato di Piera Maggio, Frazzitta. Io ho fatto da battitore in questi mesi, ora servono i cacciatori ma senza recare danno a nessuno”, ha spiegato. “Non è detto che Denise Pipitone sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti cosiddetti non ispezionabili. Non sappiamo se la signora del video di Milano sia una rom, io sono sicura che sia viva, negli scorsi giorni ho mandato delle segnalazioni, documenti e foto, trasmesse alla procura della Repubblica, circa una ragazza che potrebbe essere Denise che è viva e anche una figlia. Io ho la certezza personale che sia viva“. E poi ha proseguito: “La situazione è difficilmente controllabile. Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, se lo dicessi farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove è adesso inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito. L’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare. La prima cosa importante è preservare l’equilibrio psicofisico delle persone coinvolte”, L’ex PM ha poi concluso dicendo che spera che i responsabili di Mazara del Vallo si faranno avanti per confessare come stanno le cose, soprattutto per il bene di Piera Maggio, la mamma di Denise.