Giappone: è morto Ken il cane lavoratore

Sull’isola di Hokkaido Ken era piuttosto famoso; non è così diffuso infatti vedere un cane gestire un chiosco di patate dolci arrosto. Si trattava in effetti di un chiosco self service ma lo shiba se ne stava al bancone tutto il giorno controllando la situazione e salutando gli avventori. Un cartello affisso al chiosco avvertiva i clienti per lui: “Sono un cane, non posso darti il resto”, e con questa scusa accumulava molte mance per del cibo extra.

Il chiosco era così apprezzato da essere inserito nella Lonely Planet, bibbia di tutti i viaggiatori. Il motivo era certamente il prezzo delle patate molto onesto, ma anche quel qualcosa in più che dava Ken con il suo sguardo attento e affettuoso al tempo stesso.

Per sfruttare l’onda della fama del cane gestore gli avevano creato anche un canale YouTube dove il padrone raccontava le sue attività extra-lavorative e le pagine social per interagire con i clienti anche al di fuori del chioschetto. Purtroppo il cagnolone è mancato a soli 4 anni e il chiosco non sarà più lo stesso.