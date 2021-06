Arriva la crociera di Friends: quiz, show e laboratori di cucina a tema

Friends dopo tanti anni è di nuovo sulla bocca di tutti grazie alla reunion che ha riacceso la passione dei fan. Per non far spegnere la fiammella la Celebrity Equinox ha ideato la prima crociera al mondo a tema Friends, con partenza da Fort Lauderdale (in Florida) il 15 maggio 2022 con tappe previste a Key West, Grand Cayman e Cozumel in Messico. Ma cosa succederà sulla crociera dedicata ai Friends? Intanto l’atmosfera sarà per forza di cose armoniosa e accogliente e poi i passeggeri avranno la possibilità di interpretare i propri personaggi preferiti, o rifare gli sketch più iconici di tutta la serie. Per i più volenterosi si potranno organizzare feste in costume, quiz trivia dedicati al telefilm per eleggere il più nerd della nave e lezioni di cucina dove imparare a preparare alcuni piatti cult visti nella sitcom, come il tacchino di Monica, i biscotti della nonna di Phoebe o il panino con le polpette di Joey, altro che Masterchef!

Il sito web di Fana World, l’organizzatore di viaggi di lusso che promuove la crociera offre alcune anticipazioni sull’esperienza: “Cruise With Friends salperà per l'incredibile Celebrity Equinox con 500 fan sfegatati a bordo. Immergiti in tutto ciò che riguarda Friends. I tuoi sensi prenderanno vita mentre sperimenterai intrattenimento personalizzato e un'abbondanza di allegria lungo la strada. Preparati a mangiare come Joey, scherzare come Chandler, cucinare come Monica, fare acquisti come Rachel, fare yoga come Phoebe e scavare come Ross”.