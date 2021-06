Trump ha un sosia: un albino pakistano che vende gelati

Ognuno di noi ha un sosia e forse più di uno e nemmeno lo sa. Ma quando sei famoso come Trump è difficile che non te lo facciano notare. A diffondere la curiosità è stato il Daily Mail con un video che mostra la copia identica dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il sosia di Trump ha 40 anni ed è un uomo albino che vende gelati per le strade di Sahiwal nel Punjab. I due hanno qualche differenza in fondo, il Tycoon è un affettuoso utilizzatore di fondotinta, mentre l’albino si mostra al naturale in tutto il suo pallidume. E anche lo stile nel vestire è leggermente contrastante; se Trump indossa solo giacche e cravatte, l'uomo pakistano predilige delle sobrie tuniche in accordo al colore della sua pelle. Una particolarità del sosia è sicuramente la voce: nel video diffuso ormai su più piattaforme mostra tutte le sue doti canore; l'uomo canta come un usignolo per attirare i clienti e convincerli a comprare i suoi gelati e chissà che la somiglianza con Trump non lo aiuti a vendere qualche prodotto in più.