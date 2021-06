Nel weekend caldo record in tutta Italia

Si prospetta un weekend di fuoco con temperature che arriveranno a toccare i 40 gradi nel Sud Italia. Si tratta della prima vera ondata di calore dell’anno che avrò il picco tra sabato 19 e domenica 20 giugno. 39-41 gradi sono previsti sulla Sicilia interna, ma anche in Puglia nel foggiano, picchi di 37-38 gradi su alcuni tratti della Val Padana come in Emilia ed in particolare tra il bolognese e il ferrarese e nelle aree più interne della Toscana. Altrove non si andrò comunque sotto i 30 gradi con l’aggiunta di afa ad aumentare le temperature percepite che rimarranno alte anche la notte rendendo difficile il riposo per chi non ha la fortuna di avere un climatizzatore. Le temperature andranno poi lentamente a calare dal lunedì a partire dal nord-Italia.

Come al solito bere molta acqua e non uscire nelle ore più calde, ma soprattutto se potete, rifugiatevi in montagna al fresco!