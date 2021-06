Eriksen subirà un intervento al cuore

Una nota della Federcalcio scandinava ha annunciato l’imminente operazione al cuore di Eriksen dopo l’arresto cardiaco di cui è stato vittima durante la partita degli Europei. Al calciatore sarà applicato un defibrillatore sottocutaneo. La nota spiega: “Dopo diversi esami si è deciso che Christian dovrà avere un ICD (defibrillatore cardiaco). Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da aritmia. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato inoltre confermato da specialisti nazionali e internazionali, che raccomandano tutti lo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy e la serenità di Christian e la sua famiglia". L’apparecchio interverrà quindi nel caso in cui si verificasse un altro episodio a quanto accaduto al Parken Stadium lo scorso sabato. L'operazione è molto importante per garantire la qualità della vita migliore possibile per Eriksen, scongiurando il rischio di un nuovo arresto cardiaco. Per quanto riguarda il calcio rimane ancora tutto molto incerto. Ma Erikson non sarebbe il primo a continuare a giocare dopo l’impianto di un defibrillatore cardiaco: è accaduto a Daley Blind, che ad oggi gioca nell'Ajax e nella nazionale olandese.