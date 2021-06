Prezzi di casa: Milano e Roma le città più costose

Comprare casa è certamente un bell’investimento. In Italia mediamente ci vogliono circa 6,6 anni di stipendi, ma se si sceglie una grande città come la capitale oppure Milano i prezzi si alzano vertiginosamente. Il capoluogo lombardo è il posto più costoso dove prender casa in Italia. Per acquistarne una dovete tener conto di mettere via 12,1 annualità. Segue Roma con 9,1 annualità, qui i prezzi sono crollati rispetto al 2010 quando ci volevano 13 annualità!

Nella classifica segue Firenze al terzo posto con 8,6 annualità, mentre la città più economica per prendere casa è Genova con 3,3 annualità e c’è pure il mare! Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, si vede che a livello nazionale la differenza è stata consistente: infatti si è passati dalle 8,8 annualità in media nel 2010 alle 6,6 del 2020. In questo lasso temporale per comprare casa a Roma occorrono 4,4 annualità in meno, a Milano 0,6 annualità infatti negli ultimi anni, i valori immobiliari a Milano si stanno riprendendo.

La ricerca è stata svolta da Tecnocasa che ha tenuto conto dei valori negli ultimi dieci anni. In generale i prezzi dell’immobiliare sono in calo, quindi, e i mutui hanno tassi sempre più bassi, quindi è un buon momento per prendere casa. Certo per farlo a Milano dovete aver già messo parecchi soldi da parte.