Eriksen operato al cuore per l’installazione del defibrillatore cardiaco

La delicata operazione al cuore è stata eseguita giovedì mattina sul giocatore danese di 29 anni Christian Eriksen. Il calciatore si trova ricoverato all'Ospedale di Copenaghen da sabato scorso dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito durante la partita agli Europei contro la Finlandia. La federazione danese aveva annunciato alcune ore prima la decisione presa riguardo l’operazione: a Eriksen è stato impiantato un defibrillatore per tenere sotto controllo i possibili sbalzi del cuore. Il dispositivo è necessario quando si ha avuto come Eriksen un attacco cardiaco causato da aritmia: "Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato inoltre confermato da specialisti nazionali e internazionali, che raccomandano tutti lo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy e la serenità di Christian e della sua famiglia", si leggeva nella nota ufficiale.

Ora il futuro calcistico è tutto da valutare; certamente non potrà continuare a giocare in Italia visto che da noi le regole sulla salute degli sportivi professionisti sono molto stringenti. Non è così dappertutto; ad esempio Blind che ha subito la stessa operazione gioca tranquillamente nell’Ajax. Per ora è comunque presto per parlare del suo rientro in campo.