Victoria’s Secret: addio “angeli” ora puntano si punta alle donne di successo

Victoria’s Secret è uno dei più famosi marchi di abbigliamento con un focus sulla biancheria intima; da sempre sfrutta l’immagine di modelle dai fisici asciutti e perfetti, tanto da essere denominate “Angeli” personaggi come Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, ecc. Da oggi il brand cambia decisamente filosofia e punta a parlare direttamente alle donne attraverso delle portavoce di eccellenza; se infatti prima il brand ammiccava ai fidanzati, mariti e amanti delle donne a cui venivano poi regalati reggiseni e sexy mutandine, ora l’idea è quella di rivolgersi alle dirette interessate. Le nuove testimonial sono sette volti di donne diventate famose grazie ai successi ottenuti nel proprio settore, dallo sport alla moda. Una delle prescelte, ad esempio, è Megan Rapinoe, 35 anni, calciatrice statunitense e attivista femminista e Lgbt+; Eileen Gu, 17 anni, sciatrice freestyle cinese-americana; Paloma Elsesser, modella di 29 anni, taglia 50 che è finita sulla copertina di Vogue; Priyanka Chopra Jonas, 38 anni, attrice indiana e investitrice nel settore tecnologico; Valentina Sampaio, modella brasiliana, nota per essere diventata la prima modella transgender di Victoria's Secret nell'agosto 2019. Il collettivo delle ambasciatrici si chiama "VS Collective" e oltre a questa innovazione, c’è aria fresca anche all’interno del direttivo dell’azienda, composto adesso da sole donne. Martin Water, amministratore delegato di Victoria’s Secret ha annunciato al New York Times: “Dobbiamo smetterla di essere quello che vogliono gli uomini. Quando il mondo si stava evolvendo, noi siamo stati troppo lenti nel rispondere" .

