Dal 28 giugno niente più maschere all’aperto

"Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts". Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver ricevuto l’ok del Comitato Tecnico Scientifico. Gli esperti avevano confermato che "ci sono le condizioni per togliere la mascherina all'aperto". Niente più mascherina per strada o nei parchi, a meno che non si verifichino assembramenti; una gran bella notizia in vista dell’estate. La decisione è stata presa valutando la percentuale di vaccinati in costante aumento, ad oggi è oltre la metà degli italiani ad aver ricevuto almeno la prima dose.



Rimane, invece, ancora proibito ballare, e il settore delle discoteche è sul piede di guerra, come racconta il presidente del Silb, il sindacato dei gestori di sale da ballo: "Ovunque ci sono assembramenti e feste abusive in locali e lidi. Se non avremo una data di riapertura entro l'inizio di luglio, consegneremo le licenze e saremo costretti a comportarci da abusivi anche noi pur di lavorare. Se ritardano la nostra apertura togliendoci altri dieci giorni di lavoro da luglio, ci costringono a non ripartire".

A completare il quadro sono i novax tra i sanitari per cui a breve partiranno le prime sospensioni. Medici, infermieri e assistenti socio-santiari hanno infatti l’obbligo di vaccinarsi per poter continuare a svolgere il loro lavoro. Ad oggi sarebbero 45mila i professionisti novax in ambito sanitario che rischiano la sospensione.