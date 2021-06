Tigre scavalca recinzione di 3 metri e uccide il suo guardiano

Una tigre siberiana tenuta in un recinto alto oltre 3 metri è riuscita a fuggire e ha aggredito uno dei guardiani dello zoo, uccidendolo. La vittima si chiamava David Solomon ed è morto a causa della frattura al collo che gli ha causato l’animale di 300 chili che lo ha afferrato mentre lui tentava la fuga. L’uomo lavorava da 15 anni i quello zoo e conosceva molto bene Jasper, la tigre che lo ha aggredito, visto che aveva contribuito ad allevarla, essendo lei nata in cattività. Lo zoo in cui si è verificato il fatto è il Seaview Predator Park di Port Elizabeth, nella Provincia del Capo Orientale, sulla costa meridionale del Paese sudafricano; in una nota ha spiegato: "Sfortunatamente David era nel passaggio tra due recinti di tigri e camminava verso i rubinetti dell'acqua quando si è verificato l'incidente e Jasper è uscito dalla gabbia", Si è aperta un’inchiesta per accertare eventuali carenze di sicurezza dello zoo. Pare che la recinzione elettrica fosse in riparazione nel momento in cui Jasper ha tentato la fuga con successo. David ha cercato di salvarsi arrampicandosi su un’altra gabbia ma la tigre lo ha tirato giù con forza uccidendolo, dopodiché è saltata dentro un altro recinto e ha aggredito un’altra tigre uccidendo anche questa volta. Dopo questi terribili momenti di follia l’animale è stato sedato e ricondotto in gabbia.