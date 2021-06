Il Crazy Cat Cafè vittima di shitstorm a causa di un twitcher molesto

Il Crazy Cat Cafè a Milano è un locale dove si può fare colazione o bere un tè in compagnia di 9 gatti. Un posto tranquillo come sono questi animali; ma un episodio insolito ha scosso la sua quiete. Un famoso streamer ha come hobby quello di entrare nei locali più famosi della città in diretta twitch e provocare avventori e dipendenti, caricato dai suoi follower che suggeriscono follie da fare in diretta. La reazione è quasi sempre esasperata da parte dei gestori dei locali vittima del twitcher. Così è stato anche nel caso della proprietaria del Crazy Cat Cafè che ha intimato al ragazzo di uscire. Il gesto le è costato un attacco social senza precedenti: non si tratta di sole frecciatine, bensì decine e decine di recensioni false e terribili che stanno rovinando la reputazione del locale. La proprietaria ha lanciato un appello attraverso facebook: “Pensavamo fosse tutto finito, invece da quel momento stiamo ricevendo una 'shitstorm' su tutti i nostri social, ma la cosa peggiore sono le recensioni da 1 stella non veritiere che stanno intasando la nostra pagina google. Dopo mesi di lockdown, gestire nella terza settimana di apertura una situazione così spiacevole, ci sta mettendo a dura prova. Ancora increduli di quello che stiamo vivendo quello che vi chiediamo è di aiutarci a cancellare l’onda di odio che stiamo subendo scrivendo una recensione su Google sulla vostra esperienza da noi. Niente nomi, niente visibilità al personaggio, cancelliamo l’odio con l’amore e la verità. Colpire così una piccola realtà messa già in ginocchio (come tanti) dalla pandemia, non può essere considerato goliardico, ma crudele. Grazie per l’aiuto e la condivisione!”. I clienti hanno subito reagito con solidarietà contrastando gli haters con tantissime recensioni positive che raccontano le esperienze felici avute nel locale dei gatti.