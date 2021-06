La pizza a base di anguria? Si può fare!

Ovviamente l’autore del video non poteva essere italiano, si tratta di un creator inglese infatti. Dopo la pizza con l’ananas e altre oscenità esotiche siamo arrivati all’assurdo: la pizza fatta senza pizza, ma usando come base una fetta di anguria. Bisogna riconoscere che il risultato estetico finale è più che dignitoso, ma sul gusto può esprimersi solo il cuoco che dice “è deliziosa” assaggiando la sua creazione. Lui si chiama Oliver Peterson e la ricetta della pizzanguria è questa: tagliare una grossa fetta di anguria di forma circolare che sarà la base per la vostra pizza, scottarla da una parte e dall’altra per ottenere un effetto caramellato; a quel punto si aggiunge la salsa BBQ che ha detta del cuoco si sposa meglio della salsa di pomodoro sull’anguria, si aggiunge mozzarella a pezzetti e salamino piccante e si inforna per 5 minuti. La pizzanguria è servita!