Miami: è crollato un palazzo di 12 piani su Collins Avenue

Un edificio di 12 piani è parzialmente crollato e si teme per la vita di molti abitanti del palazzo, come riporta il Miami Herald. Il palazzo fa parte della Champlain Towers, un condominio costruito nel 1981, con oltre 100 appartamenti. Il crollo è avvenuto intorno alle 2 del mattino. Sono decise ora le squadre di soccorso impegnate a cercare i dispersi ed estrarli dalle macerie; un ragazzo è stato recuperato tra i detriti, ma i funzionari di polizia non hanno ancora confermato quante sono le persone ferite. Un pompiere impegnato sul posto sentito dal Miami Herald ha riferito che potrebbero esserci dei morti.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X