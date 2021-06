Spiderman a udienza dal pontefice: si chiama Mattia Villardita

Si chiama Mattia Villardita e ha 28 anni l’uomo che con il vestito da spiderman è stato ricevuto dal pontefice in persona. Dal 2017 subito dopo il lavoro indossa il costume e va in giro per gli ospedali pediatrici della sua Liguria, la sua regione, per incontrare i bambini e i loro familiari. Ha continuato a fare la sua opera di volontariato anche durante il lockdown: “Non potevo più entrare nei reparti, allora ho fatto oltre 1400 videochiamate. I veri supereroi sono i bambini che stanno soffrendo e i loro familiari che lottano con tanta speranza”, dichiara a Vatican News, “Io mi vesto da Spiderman per strappare un sorriso ai più piccoli che sono in ospedale: lo faccio perchè ho una malattia congenita, per 19 anni sono entrato e uscito dal Gaslini di Genova, e mi sarebbe piaciuto tantissimo, quando ero lì, solo, nel mio lettino, vedere Spiderman entrare dalla finestra della mia stanza”. A fine udienza Papa Francesco gli ha stretto la mano e Mattia gli ha regalato una maschera di Spiderman. Ora la sua prossima missione da uomo-ragno sarà a Roma, nel reparto pediatrico del Gemelli, insiema alla banda della Polizia su iniziativa dell’Ispettorato di pubblica sicurezza vaticano.

