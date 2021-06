Tutti pazzi per il trucco di Damiano David? Ecco come si fa

I Maneskin dopo il trionfo agli Eurovision sono sul tetto del mondo. Invidiati e ammirati da tutti. Damiano David, insieme al resto della band, è stato recentemente ospite di un'intervista di Nikkie Tutorials, una make-up artist di fama internazionale. Dalla lunga intervista di 20 minuti in cui Damiano si apre e racconta i segreti del suo trucco e di come si sente a suo agio, è stato estrapolato un Reel e un video Tik Tok che stanno spopolando. Il trucco di Damiano David è il più imitato del momento. “I vostri smokey eyes sono nettamente migliori di quelli che realizzo io”, ammette Nikkie ammaliata dal trucco di Damiano e dei Maneskin che usano un trucco occhi super luminoso e glam. Ma non dimentichiamoci che i Maneskin fanno rock e si deve vedere da subito; per questo l’ombretto glitter nei toni del blu notte che la make-up artist regala a David è perfetto. I Maneskin dimostrano di essere un gruppo davvero poliedrico che unisce la passione per il rock più spinto a quella per il trucco e l’apparire. Ma l’intervista diventa anche un’occasione per parlare di tempi sociali, la presentatrice è ammaliata dalla loro libertà di espressione e si complimenta per le battaglie portare avanti contro l’odio e la discriminazione.

