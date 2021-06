La Gran Bretagna è in guerra contro il cibo spazzatura

Il governo di Boris Johnson ha deciso che sarà vietato trasmettere dalle 5,30 alle 21e in tutto il Regno Unito la pubblicità in tv di cibi ricchi di sale, zucchero o grassi, per provare a migliorare sane abitudini alimentari tra i bambini e combattere l'obesità. Il Segretario di Stato per la Salute Pubblica, Jo Churchill, ha ricordato dal canto suo che ciò che i bambini vedono in tv o sul pc ”potrebbe avere un impatto sulle decisioni che prendono e sulle abitudini che adottano", motivo per cui è fondamentale regolare i contenuti mediatici. Basterebbe questo secondo gli inglesi per eliminare fino a 7,2 miliardi di calorie dalla dieta dei cittadini britannici e ridurre drasticamente il numero di bambini obesi, fino a 20 mila in meno. Ad oggi i numeri dicono che nel Regno Unito un bambino su tre che completa la scuola primaria è in sovrappeso. La misura entrerà in vigore a fine 2022 e sancirà il divieto (diurno) di trasmettere annunci pubblicitari che sponsorizzino alimenti come cioccolato, gelato, biscotti, cereali per la colazione, patatine o pizza. Il divieto non vale per olio di oliva e miele e la norma non sarà comunque applicabile per aziende con meno di 250 dipendenti. La norma dovrebbe valere anche per tutte le forme di marketing digitale a pagamento, dalla pubblicità su Facebook, Instagram e Twitter ai risultati di ricerca a pagamento su Google. I mancati introiti potrebbero aggirarsi intorno ai 600 milioni di sterline tra piattaforme tv e altre.