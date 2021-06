A Trastevere la fontana omaggio alla porchetta sta facendo infuriare gli animalisti

Negli scorsi giorni è spuntata nel bel mezzo di Trastevere una statua dal gusto estremamente raffinato: si intitola “Dal panino si va in piazza” e raffigura un maiale morto, ormai porchetta. L’intenzione non era forse malvagia ed era quella di omaggiare uno dei prodotti gastronomici più celebri della regione Lazio, però il monumento non ha avuto l’effetto desiderato. La porchettona è stata messa in piazza San Giovanni della Malva, ed è stata realizzata dall’artista Amedeo Longo. Fa parte di un progetto universitario che si chiama “Piazze romane”, per valorizzare i luoghi simbolo della città. L’artista non aveva però fatto i conti con gli animalisti che sono insorti di fronte all’inno alla porchetta, chiedendo che venga rimossa. Prima tra tutte l’associazione Animaliberaction che ha dichiarato: “Abbiamo mandato una mail di dissenso al comune di Roma prendendo le distanze e criticando duramente la scelta di esporre quest’ opera che rappresenta null’altro che la tortura, la violenza e la sopraffazione dell’essere umano sugli animali. L’arte non può e non deve mai offendere la sensibilità altrui e soprattutto non prendersi beffa delle vittime, chiunque esse siano”.

Su Facebook la Lega Nazionale per la Difesa del Cane in un post ha definito la statua: “Una mancanza di rispetto per tutte quelle vite uccise senza aver mai vissuto, veramente di dubbio gusto”. Staremo a vedere chi la spunterà se la porchetta o gli animalisti.