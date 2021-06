Una festa di compleanno per i 19 anni del gatto Sammy

Il Cincinnati Animal CARE è un centro che si occupa della cura e dell’adozione di animali abbandonati o costretti a lasciare le loro famiglie. A volte fare adottare un cane o un gatto adulto non è sempre facile visto che gli animali anziani hanno spesso problemi di salute e non hanno molto tempo da vivere insieme ai nuovi padroni. Per aiutare un gattone di 19 anni a trovare una nuova famiglia o almeno per consolarlo un po’ i volontari del centro gli hanno organizzato un compleanno in piena regola; con tanto di cappellino per il festeggiato, ospiti a 4 zampe e tante leccornie sfiziose per i felini. Il povero Sammy è finito al rifugio così anziano perché il suo padrona non può più occuparsi di lui essendo finito in un centro di assistenza lui stesso. “Buon compleanno a questo bellissimo gatto che vorrebbe tanto concludere la sua vita in una casa bella e silenziosa!” ha scritto il CARE. “L’unica regola per poter adottare Sammy? Dovrete dare una festa per il suo ventesimo compleanno il 15 giugno 2022!” Le volontarie descrivono il gatto come stupendo: “Sammy è semplicemente dolcissimo,” ha detto Ray Anderson del CARE “Gli piacciono le coccole, gli piace essere tenuto in braccio, gli piace appoggiare la testa su di te e oggi ha decisamente attirato tutte le attenzioni.” E dopo questa bella descrizione Sammy ha trovato casa ed è stato adottato pochi giorni dopo la sua festa di compleanno.