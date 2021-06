Da oggi niente più mascherine all’aperto

Così come aveva preannunciato il Ministro della Salute Speranza: ”Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts". Proprio il Cts aveva valutato che le condizioni permettevano di fare questo piccolo grande passo verso una ritrovata libertà: “nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni nelle cosiddette zone bianche per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento". Non lasciate però a casa la mascherina, andrà indossata comunque nei luoghi affollati, anche all’aperto; ad esempio a fiere, mercati e occasioni simili. Resta ovviamente l’obbligo per tutti i posti al chiuso: ospedali, aziende, mezzi pubblici, nei locali se non si sta mangiando. Dentro cinema, musei e teatri e ancora dentro negozi e centri commerciali. Nei cinema e teatri all’aperto si può invece togliere se non si verificano assembramenti.

L'Italia da oggi è tutta in bianco, anche la Valle d'Aosta ha abbandonato il giallo e la situazione fa davvero ben sperare; unica preoccupazione: la variante delta. I casi sono quadruplicati a giugno rispetto a maggio e potrebbero causare l'istituzione di zone rosse circoscritte per arginare la diffusione. Per il momento sarà emozionante tornare a guardare in faccia le persone per strada!