Nonno va all’asilo a ritirare la nipotina: ma prende la bimba sbagliata

L’episodio dai risvolti comici è successo ad Arezzo, in Toscana. Quando si dice che i nonni sono fondamentali, è assolutamente vero, ma ogni tanto anche loro ne combinano di belle. Il nonno di cui vi parliamo oggi ad esempio è andato a ritirare la nipotina alla scuola materna, ma è tornato a casa con un’omonima di due anni più piccola, senza accorgersene per mezz’ora. Nel frattempo il padre della piccola involontariamente rapita non trovando al nido la figlia ha chiamato la polizia, ma nel giro di poco si è risolto tutto visto che il nonno ha riconsegnato la bimba sbagliata e preso la sua vera nipotina. Ovviamente la negligenza dei due addetti del nido sarà inevitabilmente punita. “L’errore della struttura c’è stato e verrà codificato in capo a chi lo ha fatto con le conseguenze disciplinari previste”, ha tuonato il vicesindaco Lucia Tanti che segue gli accertamenti del Comune. I parenti sono infatti tenuti a presentare una delega per ritirare i bambini se non sono i genitori, proprio per evitare situazioni spiacevoli come questa. Ma come ha fatto il nonno a non accorgersi di aver preso la bimba sbagliata? Pare che abbia suonato al nido vicino invece che alla materna e chi do default gli abbiano consegnato l'unica bimba con il nome richiesto dal nonno. Probabilmente la bimba data al falso nonno non era neanche abbastanza grande per lamentarsi o spiegare la situazione. A quel punto il nonno era tranquillo di aver per mano la bimba giusta, non si è soffermato su dettagli banali come il fatto che avesse un’altra faccia. Si sa i bambini quando crescono cambiano in fretta!