L’influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12.000 euro

I filmini del parto sono superati. Oggi c’è chi vuole partorire in diretta streaming mostrando ai 4 venti la propria intimità con tutti gli imprevisti poco igienici del parto. Come mai? Per soldi principalmente e per fama. A volerlo fare è Carla Bellucci, una nota modella inglese con un certo seguito su Instagram e su un sito per adulti. La donna è famosa per le sue uscite stravaganti e questa certo non è da meno; essendo in dolce attesa, prima ha dichiarato che avrebbe pubblicato le foto del pancione per fare soldi poi l’ha sparata più grossa e ha annunciato il parto in live streaming. Ma la trentanovenne non svenderà le immagini al primo che capita, sta valutando la migliore offerta ricevuta; per ora il massimo che le hanno proposto è la cifra di 12 mila euro, come conferma lei stessa: “Per ora mi hanno offerto 12.000 euro per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”. All’influencer le critiche scivolano addosso: “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV, non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati. Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?”.

Questa gravidanza sembra essere un pozzo d’oro per la modella che ha dichiarato di guadagnare molto di più da quando è iniziata la gravidanza, ai fan piace seguirla, e qualche feticista le ha addirittura proposto di comprare il suo latte materno, ma pare che lei abbia rifiutato. I soldi non comprano tutto tutto.