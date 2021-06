Parla la sorella di Britney Spears: “Sono sempre stata dalla sua parte”

Jamie Lynn Spears ha scelto i social per esprimere pubblicamente la sua vicinanza alla sorella Britney, in lotta con il padre per la restituzione della sua autonomia economica, ora assoggettata al padre. Su Instagram la sorella minore della Spears si è chiaramente espressa, dopo anni di silenzio: «Adesso che Britney ha parlato molto chiaramente, posso farlo anch’io». Pochi giorni fa Britney ha partecipato all’udienza contro il padre e si è detta stufa del suo controllo di “padre padrone” su ogni sua mossa. Ora arriva l’opinione di Jamie: «Ho sempre amato e supportato mia sorella e se non ho parlato prima è perché pensavo fosse giusto non farlo finché non lo avesse fatto lei, finché non avesse deciso di dire ciò che pensava fosse giusto», ha dichiarato Jamie Lynn. «Sono orgogliosa che abbia deciso di usare la sua voce, orgogliosa che abbia chiesto di cancellare la conservatorship come le avevo consigliato di fare anni fa. Non pubblicamente, ma in una conversazione privata tra sorelle. Non devo nulla al pubblico, mia sorella è l’unica persona cui devo qualcosa», la sorellina si è così anche difesa da chi la accusava di giovare economicamente della vicenda: «Pago i miei dannati conti da quando avevo dieci anni. Supporto mia sorella da molto prima che nascessero gli hashtag e continuerò a farlo anche dopo. Non ho nulla da guadagnare o da perdere. Non sono la mia famiglia, parlo per me stessa. Se vorrà mettere fine alla tutela e volare su Marte, avere un bambino in mezzo al nulla o tornare a dominare il mondo, la sosterrò. Perché è mia sorella. La amo, l’ho sempre amata e la amerò sempre».