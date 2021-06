Sharon Stone pubblica una foto in bikini e fa impazzire il web

Una foto in un sexy bikini giallo nel giardino di casa con la semplice scritta “Happy Summer” e il pubblico si esalta. Come fa la Stone ad avere ancora quel fisico? Che l’attrice sia sempre stata un’icona sexy lo sappiamo bene dai tempi di Basic Instinct, uscito ormai quasi 30 anni fa; ma che potesse conservarsi così in forma in effetti era insospettabile. La diva tanto per cominciare fa tanta palestra: “Faccio trenta squat al giorno e sollevo tre chili di palle che sembrano piombo, davanti alla TV”, ha spiegato lei stessa al Telegraph. E non dimentichiamo che prima di diventare diva del cinema, la Stone era una promettente modella filiforme, quindi è molto abituata a tenere sotto controllo peso e alimentazione.

Lo scatto estivo e allegro che la ritrae in bikini ha raccolto in poche ore 113 mila like. La diva piace e non solo perché è bella, ma anche perché è simpatica e sicura di sé. Un carattere certamente riconoscibile il suo. Recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni piccate contro il mondo del cinema da lei definito «Merylstreep-centrico. Dici Meryl e tutti cadono a terra... ma secondo la mia opinione, credo che ci siano altre attrici talentuose come lei...».Chapeau per il coraggio.