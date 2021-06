Il governo di Boris Johnson vuole vietare i telefonini a scuola

Ad annunciare l’idea di una misura drastica è il Ministro dell’istruzione inglese Gavin Williamson: vietare completamente l’uso dei telefonini a bambini e ragazze delle scuola britanniche. I motivi per il ministro sarebbero molti; secondo le sue indagini l’uso compulsivo del telefonino avrebbe effetti dannosi sia sul rendimento scolastico che sul benessere personale e addirittura sulla salute mentale dei più giovani. Ma prima di rendere ufficiale la misura è prevista una discussione con i responsabili degli istituti. Alcuni sindacati di insegnanti, soprattutto vicino all'opposizione, non condividono l’idea che secondo loro svia l'attenzione dai veri problemi della scuola che in questo momento sono legati ad un complesso ritorno alla socialità e al tempo perso a causa della pandemia e del conseguente lockdown.

Diversi studi confermano che l’utilizzo del telefonino influisca negativamente sulle capacità di apprendimento e rendimento; una ricerca britannica di qualche anno fa, parlava di un calo di rendimento medio fra gli studenti pari a oltre l'8% a causa della telefonino-dipendenza; e del 14-15% fra i ragazzi con maggiori difficoltà d'apprendimento. Non tutti sono d’accordo con l’attendibilità di questi dati, ma di fatto in Paesi come Spagna o Norvegia dove alcune limitazioni all’uso dei telefonini a scuola sono già state imposte, si sono riscontrati risultati positivi per il rendimento scolastico.