Si chiama Kataluna Enriquez la prima donna trans a competere per Miss Usa

Il concorso di bellezza Miss Nevada è stato vinto da una donna transgender: Kataluna Erniquez, 27 anni, di origine filippine. Vincendo ha ottenuto il legittimo diritto a partecipare a Miss USA, rappresentando il suo stato; questo la rende la prima donna apertamente trans a prendere parte al concorso americano. L’episodio è storico, come ha scritto la stessa protagonista su Instagram: "La mia vittoria è anche la vostra, abbiamo appena fatto la storia". ha scritto rivolgendosi alal comunità trans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kataluna Enriquez (@mskataluna)



In occasione della gara in cui ha battuto le altre 21 candidate, Katalina ha indossato un abito arcobaleno per omaggiare il pride. Se dovesse poi vincere Miss Usa 2021 finirà di diritto a Miss Universo, diventando la seconda donna a transa a prendere parte alla competizione universale; la prima fu Angela Ponce nel 2018. “Non lasciare che le tue differenze determinino di cosa sei capace. Le tue differenze sono tutto ciò che ti rende unico", ha dichiarato la Enriquez