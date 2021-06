Picchia la collega con una tavoletta di cioccolato da un chilo

La folle aggressione è avvenuta nello stabilimento della Laica di Arona, in provincia di Novara. Il fatto non è recente, risale al 2018, ma solo ora si è aperto il procedimento giudiziario a carico della donna che ha aggredito una collega con una stecca di cioccolato fondente da un chilo, risultato: un dente rotto e un trauma cranico. Subito dopo l'avvenimento l’azienda aveva licenziato immediatamente la colpevole e la donna fu denunciata ai carabinieri nelle ore successive al fatto. Per la vittima delle mazzate al cioccolato ci furono 15 giorni di prognosi e alcune cure ospedaliere. La vittima ha chiesto la messa alla prova accordata dal gip di Verbania. Gli avvocati dell’autrice dell’aggressione, Alessandro Brustia e Marcello Picchio, hanno ottenuto il 24 giugno scorso che la loro assistita scontasse solamente un periodo di lavori socialmente utili, evitando così un processo per lesioni. Il giudice ha disposto il “non doversi procedere” nei confronti dell’operaia che non si è così macchiata la fedina penale.

L’aggressione era avvenuta il 22 novembre del 2018 durante un evento dedicato al cioccolato; le due donne avevano litigato in maniera molto accesa e una delle due operaie aveva preso in mano una delle massicce tavolette di cioccolato in vendita e l’aveva utilizzata come arma impropria sbattendola contro la testa della collega che subito dopo era finita in pronto soccorso.