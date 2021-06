Domani via ai saldi estivi in Sicilia e dal 3 luglio nel resto d'Italia

Sta per arrivare il momento più atteso da tutti gli shopper italiani: i saldi estivi partono domani e ci aiuteranno a riempire le valige per le vacanze. Ma non per tutte le regioni i calendari degli sconti sono uguali. Domani 1 luglio parte per prima la Sicilia e a seguire il 3 luglio quasi tutte le altre regioni fatta eccezione per la Puglia che aspetterà fino al 24 luglio e per la Basilicata che slitta addirittura fino al 2 agosto.

I saldi sono un momento fondamentale tanto per le famiglie quanto per i commercianti che forse dopo il covid potranno respirare un po’. Si calcola che ogni famiglia spenderà in media 171 euro per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro. Il presidente della Federazione Moda Italia-Confcommercio ha dichiarato: “Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”. Insomma dopo oltre un anno di pigiami e ciabatte, è il momento di darsi alla pazza gioia; “Per questi Saldi – ha aggiunto – ci aspettiamo consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web”.