Il T-Rex non era veloce come ci ha fatto credere Jurassic Park

Se pensiamo al celebre film di Spielberg del 1993, Jurassic Park, ci viene subito in mente il T Rex che viaggia sulle zampe veloce come una scheggia, ma è solo un film. Uno studio in realtà ha rivelato che il dinosauro non era affatto così veloce come il regista ci ha fatto credere: un gruppo di ricercatori del museo e istituto di ricerca olandese Naturalis ha scoperto che durante il tardo Cretaceo (circa 68 milioni di anni fa), il T-Rex passeggiava sulla Terra a meno di 5 chilometri all’ora. Piuttosto lento quindi, molto più lento di quanto la rappresentazione cinematografica ci voglia far credere.

Ma Pasha van Bijlert, lo studioso che ha condotto lo studio, difende l’animale: “Camminare a 4,6 chilometri all’ora non è lentezza in senso assoluto, è normale per un animale”. Certo il discorso non vale per tutti gli animali e ovviamente non vale sempre: “Quando una gazzella si trova un ghepardo alle calcagna, può accelerare facilmente fino a raggiungere una velocità di 90 chilometri orari.La velocità a cui un animale cammina è legata alla sua pigrizia. Perché correre, se non è strettamente necessario?”, In realtà lo studioso svela che in situazioni di pericolo estremo il T-Rex sa andare veloce eccome, anche fino a 29 chilometri orari; solo che di solito è troppo pigro per affrettarsi. Anzi, questa sua pigrizia gli costò cara, addirittura l’estinzione: ”Il T. Rex si estinse all’epoca perché non faceva 10.000 passi ogni giorno – spiega Bijlert– devi ricordare: questo era un momento in cui non tutti avevano un’app ‘salute’ sul telefono come standard. Quindi dovevi contare i tuoi passi manualmente, e penso che il tirannosauro semplicemente non ne fosse ancora capace. Questo alla fine è costato la vita alla specie”.