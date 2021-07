Nuova testimonianza sul caso Denise: “L’ho vista nell’hotel dove lavorava Anna Corona”

Una testimone avrebbe raccontato alla Procura di Marsala un episodio molto significativo per il caso Denise. La trasmissione in seconda serata “ore 14”, ha ricostruito le evoluzioni delle indagini degli ultimi giorni. Ci sarebbe una signora di Roma che racconta di essere stata in vacanza in Sicilia 17 anni fa. Il 1 settembre 2004, il giorno della scomparsa di Denise ha detto di aver soggiornato nell’hotel Ruggero II, in cui lavorava Anna Corona, l’ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise.

In studio nella trasmissione presentata da Milo Infante era presente anche la mamma di Denise Piera Maggio, mentre il conduttore riportava la testimonianza della donna. La testimone, che ha riferito di essere scesa nella hall per chiedere degli asciugamani, avrebbe riferito ai magistrati che “quel 1 settembre 2004 ho visto una bambina accanto a una persona, non dimenticherò mai i suoi occhi“. Dopodiché delle urla e frasi ambigue: “Proprio qua dovevi portarla?“. La testimone ha anche riferito del clima concitato e nervoso che ha trovato, soprattutto quando ha scorto da una porta aperta la bambina.

La veridicità della testimonianza è ancora da confermare e gli inquirenti se ne stanno occupando, del resto 17 anni dopo è sempre più difficile avere un quadro chiaro di ciò che fu. Nel frattempo la testimone ha riconosciuto tra le indagate la donna dell’albergo di cui racconta.

Nella trasmissione anche un’altra testimonianza molto preoccupante è saltata fuori. Un’altra donna ha raccontato di aver ricevuto in chat un messaggio da un personaggio già noto alle indagini che rivelava di “aver fatto fuori” Denise. Ora si attendono tutte le conferme del caso.