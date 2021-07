Tik Tok rimuove 7 milioni di account di minorenni

Il problema dell'accesso agli smartphone per i minorenni si fa sempre più complesso da gestire tra bullismo e video molto poco educativi, fatti e visti da quelli che sono poco più che bambini. Tik Tok sembra aver preso in mano la situazione; l’antefatto è che l’azienda aveva ricevuto una super multa da 5,7 milioni di dollari che la Federal Trade Commission per aver raccolto informazioni personali dai bambini. Così nell’ultimo report sulla trasparenza TikTok fa sapere di aver rimosso ben 7 milioni di utenti che erano indebitamente gestiti persone di età inferiore a 13 anni e che non rispettavano quindi la policy aziendale. In tutto i profili rimossi rappresentano l’1% degli utenti attivi, oggi 500 milioni.

La pulizia non riguarda solo i profili, ma anche i contenuti. Tik Tok ha provveduto a cancellare 61 milioni di video provenienti da tutto il mondo perché rappresentavano scene di bullismo, molestie e illeciti sessuali. Gli USA dominano la classifica per numero di video rimossi: 8,5 milioni, al secondo posto c’è il Pakistan con 6,5 milioni di violazioni.

L’azienda dichiara di fare molta attenzione anche alla pubblicità. Assicurano che tutti gli annunci pubblicitari sono revisionati da umani prima di essere approvati e nel 2021 quasi 2 milioni di annunci sono stati rifiutati perché violavano le norme.

Il social network è anche impegnato nella lotta al bullismo e ha stretto una collaborazione con il Cyberbullying Research Center per sviluppare iniziative che contrastino la violenza online.