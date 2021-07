L’OMS lancia il monito: ci sarà un’altra ondata di Covid

Dopo 5 settimane di costante calo dei contagi, l’Europa torna a tremare. I contagi di Covid19 sono aumentati nell’ultima settimana facendo pensare al possibile pericolo di una nuova ennesima ondata. Il direttore dell’OMS Hans Kluge ha dichiarato durante una conferenza stampa: «Ci sarà una nuova ondata nella regione europea, a meno che non rimaniamo disciplinati», ha sottolineato Kluge. Gli aspetti che fanno pensare a una «nuova ondata di decessi ed eccesso di pressione ospedaliera dovuta al Covid-19 prima dell’autunno», sono 3: «nuove varianti, copertura vaccinale insufficiente e aumento dei contatti sociali». Al momento la copertura vaccinale è insufficiente per stare tranquilli.

«Vediamo molti Paesi fare bene ma la verità è che la copertura vaccinale media nella regione è solo del 24% e la cosa più grave è che metà dei nostri anziani e il 40% del nostro personale sanitario è ancora senza protezione», ha detto Kluge, «questo è inaccettabile ed è lontano dalla copertura vaccinale raccomandata pari all’80% della popolazione». «Con questi numeri, la pandemia non è in alcun modo finita e sarebbe molto sbagliato per chiunque - cittadini e autorità - considerarla tale», ha concluso il funzionario dell’Oms.

A preoccupare è soprattutto la variante Delta; la settimana scorsa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stimato che entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% dei nuovi casi di Covid-19 in Europa. La preoccupazione dell'Agenzia dell'Onu è che per quella data non tutta la popolazione europea sarà completamente vaccinata: «Il 63% sta ancora aspettando la prima dose e le restrizioni saranno sempre meno, mentre aumenteranno viaggi e assembramenti».