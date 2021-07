L’uomo più anziano del mondo si chiama Emilio Flores Márquez e ha 112 anni

A Porto Rico si vive bene, lo immaginiamo tutti; vive bene soprattutto Emilio Flores Màrquez che è arrivato alla veneranda età di 112 anni, traguardo che lo incorona uomo più anziano del mondo. Il record è stato ufficializzato dal Guinnes World Records: Emilio è nato l’8 agosto del 1908 a Carolina in Porto Rico; ha ricevuto la targa commemorativa che attesta il record nei giorni passati: per la precisione ha 112 anni e 326 giorni, infatti, si è confermato l’uomo più vecchio attualmente sul pianeta di cui è possibile accertare con sicurezza la data di nascita. Il suo vezzeggiativo è “Don Millo". A 101 anni, Emilio ha subito anche un intervento chirurgico per l’impianto di un pacemaker. Undici anni dopo, ha quasi perso l'udito ed è poi finito in sedia a rotelle ma grazie ai suoi figli, ai cinque nipoti e ai cinque pronipoti si gode ancora la vita. Emilio è stato sposato per 75 anni con Andrea Perez, amore della sua vita; scomparsa nel 2010, Oggi vive a Rio Piedras, Porto Rico, insieme ai suoi due figli, Tirsa e “Millito”. Il segreto della sua longevità? Emilio sostiene che per vivere felicemente è necessario avere abbondanza di amore intorno a sé vivere la vita senza rabbia.