Una scrofa di nome Matilda è fuggita da un allevamento incinta di 10 maialini

La commovente storia della scrofa e dei suoi 10 maialini arriva dall’Inghilterra, dalla contea di Nottinghamshire per esattezza.

La scrofa Matilda incinta è riuscita a scappare poco prima del parto è da un allevamento di maiali della Wold Farms Breeding Ltd e ha fatto nascere i suoi 10 cuccioli nel bosco, nella speranza di salvarli dal futuro di prosciutto.

L’animale è stato poi ritrovato da una donna che stava portando a passeggio il cane, Anna Aston che ha chiamato l’associazione Brinsley Animal Rescue e ha raccontato: «Ero preoccupata per loro non mi sembrava un posto sicuro». L’associazione si è subito presa carico dei cuccioli nutrendoli, ma poi sono arrivati gli allevatori, decisi a riprendersi i solo maiali; grazie a una raccolta firme per salvarli. L'associazione ha spiegato in un post su Facebook: «Le mamme scrofe sono dotate di un istinto naturale e Matilda è fuggita nei boschi per partorire e mettere al sicuro sé stessa e i suoi cuccioli Non merita di essere rispedita alla fattoria. È una madre che cerca soltanto di proteggere i suoi piccoli e noi vogliamo aiutarla».

Dopo tutta la mobilitazione gli allevatori hanno deciso di liberare i maialini e lasciarli agli allevatori. Solitamente i cuccioli di maiale vengono tolti alla madre quando hanno poche settimane e macellati intorno ai sei mesi. Normalmente invece possono vivere dai 10 ai 15 anni!